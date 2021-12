Idoso é preso com tabletes de maconha em Caraíbas

Manoel Alves de Olveira, 60 anos, foi flagrado nesta sexta-feira, 16, com cinco tabletes de maconha pesando 4,5 quilos e 1,3 mil pinos de cocaína, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Paramirim. Ele estava dentro de um ônibus que trafegava na região do Povoado de Caraíbas, vindo de São Paulo com destino ao município de Ibipitanga.

Manoel, que já havia sido condenado por tráfico, foi conduzido à DT/Paramirim, onde prestou depoimento à delegada Maria Helena Tenório Teixeira, que o autuou em flagrante por tráfico de drogas. O material será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o idoso permanecerá custodiado na unidade policial à disposição da Justiça.

