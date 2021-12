Idoso é preso com carro roubado no interior da Bahia

Um idoso de 67 anos foi preso na noite da última segunda-feira, 22, ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto conduzia um veículo roubado na BR-242, trecho do município de Ibotirama (distante 676 km de Salvador).

Conforme a PRF, foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, quando em uma verificação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), a equipe identificou indícios de falsificação. Após pesquisa no sistema de dados, constatou-se que o CRLV pertence a lote roubado do órgão de trânsito da cidade de Miracatu (SP).

Após consulta ao sistema da polícia, os agentes federais observaram se tratar na realidade de um veículo com registro de furto datada de outubro/2018.. As placas originais foram trocadas por outras ‘clonadas’ de um veículo com características semelhantes.

O suspeito informou que adquiriu o carro mediante negociação na cidade de Bom Jesus da Lapa (BA), pagando uma pequena parte em dinheiro e o restante através da entrega parcelada em fogos de artifício.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado juntamente a documentação apreendida e o veículo à Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos legais.

