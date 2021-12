Idoso é preso com armas em Barra do Tarrachil

Um idoso de 63 anos foi preso neste sábado, 23, em Barra do Tarrachil, distrito da cidade de Chorrochó (a 523 quilômetros de Salvador), com armas e munições. As informações foram divulgadas neste domingo, 24, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga faziam patrulhamento rural em uma localidade conhecida de Tabuleiro, quando receberam uma denúncia sobre João.

O suspeito foi localizado e após autorizar buscas em sua casa, foram localizados e apreendidos uma carabina e um revólver, de calibre 38, e munições.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

