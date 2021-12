Idoso é preso com 18kg de drogas escondidos em carga de tênis

Um idoso argentino foi preso na madrugada desta segunda-feira, 9, após ser flagrado com 18 kg de cocaína escondidos em uma carga de tênis, na BR-116, em Vitória da Conquista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o material estava em um ônibus de Campinas/SP com destino a Salvador. O veículo foi abordado no KM 830, quando os policiais durante a fiscalização desconfiaram do comportamento do estrangeiro.

Na averiguação, os policiais encontraram os pacotes de cocaína escondidos em uma carga de nove tênis. Aos policiais, o idoso informou que recebeu a cocaína em Florianópolis/SC e levaria até a capital baiana. Segundo ele, a droga seria entregue em Salvador, para a mesma pessoa que havia repassado e Florianópolis.

Após o flagrante, ele foi preso e levado para a delegacia de polícia judiciária em Vitória da Conquista/BA.

