Idoso é preso após marcar encontro com menino de 13 anos

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 19, por exploração sexual em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O homem marcou um encontro com um adolescente de 13 anos, mas o pai do garoto estava monitorando as mensagens e denunciou para a polícia, que fez o flagrante.

De acordo com o pai do adolescente, o idoso mandava mensagens de cunho sexual para o menino e instruiu o menino a apagar a conversa. Contudo, o adolescente não fez isso e o pai acabou achando o bate-papo.

“No começo eu não entendi direito, mas depois que ouvir os áudios foi que eu vi que a situação estava complicada. Eu procurei as autoridades. Ele dizia nos áudios que queria ter relações com meu filho. Graças a Deus não aconteceu nada e os pais devem estar sempre alerta”, contou o pai, para o site Acorda Cidade.

Sem saber que o caso era investigado pela polícia, o idoso marcou um encontro com o jovem, que foi orientado a confirmar que iria. Policiais civis acompanharam o menino e efetuaram a prisão.

O idoso confessou o crime e disse que estava encantado pelo menino. Ele alegou que marcou o encontro para dar uma lasanha ao adolescente e pedir desculpas pelas mensagens enviadas.

“Eu acho que não iria ter relações com o garoto. Ele é uma pessoa muito especial. Eu o conheci vendendo fogos, ele é muito simpático e ficamos amigos. Depois eu tive uma maluquice de falar coisas com ele. É a primeira vez que isso aconteceu eu fiquei encantado. Não foi atração por ele, foi pela educação dele. Eu tenho atração por mulheres, eu não sei o que aconteceu com este menino. Eu não iria levá-lo para lugar nenhum, iria para a casa dele”, afirmou.

Ele vai responder pelo crime de submeter, induzir ou atrair menor de 18 anos a exploração sexual. A pena varia entre 4 e 10 anos de prisão.

