Idoso é preso após dirigir embriagado no extremo sul baiano

Um idoso foi preso após ser flagrado dirigindo alcoolizado na região do extremo sul baiano, no trecho do município de Teixeira de Freitas (distante 800 km de Salvador), na noite deste domingo, 21.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo realizava manobras perigosas quando foi abordado e verificado forte teor etílico e reflexos totalmente comprometidos.

O teste de etilômetro apresentou resultado de 1,1 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), que comprovou as suspeitas de embriaguez, além de configurar crime de trânsito.

Além da multa no valor de R$ 2.934,70, será instaurado contra o motorista um processo administrativo para a suspensão ou proibição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.

