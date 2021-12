Idoso é morto pelo enteado após briga por caixa de fósforos

Um homicídio na madrugada deste sábado, 19, assustou os moradores de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Daniel do Santos, 62 anos, foi atingido no pescoço por golpes de faca pelo enteado, por volta das 2h30. O crime aconteceu na 1ª Travessa Vital Brasil, no bairro Caboré.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Daniel discutiu e entrou em confronto físico com o enteado, que não teve a identidade revelada, por uma caixa de fósforos.

Daniel tentou se defender com uma barra de ferro, mas foi atingido e socorrido às pressas para o Hospital Municipal de Mata de São João. Ele chegou à unidade médica já sem sinais vitais. O caso está sendo investigado pela delegacia local. Não há informações se o autor do crime foi preso.

adblock ativo