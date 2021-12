Idoso é morto no lugar do neto em Medeiros Neto

Um idoso foi assassinado dentro da própria casa com dois tiros, em Medeiros Neto (a 872 quilômetros de Salvador). Amilton Bispo dos Santos, 75 anos, foi atingido no tórax e abdômen. O neto da vítima, Rafael Santos, 25 anos, que mora aos fundos da casa, teria envolvimento com tráfico de drogas e seria o verdadeiro alvo.

Além disso, houve outras duas vítimas que estavam no local. A mulher de Amilton, Marinez Carvalho Santos, que é paraplégica, e sua filha, Maqueres Alves dos Santos, deficiente auditiva, foram atingidas na perna, mas, não correm risco de morte.

Guarnições do 1º Pelotão e do PETO da 44ª CIPM se deslocaram para o local e realizaram rondas na tentativa de localizar os indivíduos. O corpo da vítima passará por exames de necropsia e depois, será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

