Idoso é morto em emboscada por paquerar mulher casada

Um idoso de 63 anos foi morto durante uma emboscada nesta terça-feira, 14, na cidade de Una, no sul da Bahia. Segundo o site Brumado Urgente, um casal foi preso acusado de ter cometido o crime.

Após a prisão, Gildene Costa de Oliveira, conhecido como "Fofo", de 36 anos, confessou o homicídio e alegou que matou Everaldo de Jesus, conhecido como "Toca Fita", porque ele estava paquerando a mulher dele. A vítima alugava um imóvel para o casal.

A mulher também foi presa por ter atraído o idoso para as proximidades de um rio, onde o marido cometeu o crime. O idoso foi morto com golpes de facão e teve o corpo jogado no rio.

Depois do crime, o casal roubou um relógio e uma pulseira de ouro da vítima.

