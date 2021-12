Idoso é morto em distrito de Feira de Santana

Um homem de 79 anos foi assassinado no fim da tarde deste domingo, 1º, em Bonfim de Feira, distrito de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime teria ocorrido por volta das 17h, na região da Fazenda Santa Bárbara.

O idoso identificado como Altino Conceição de Oliveira foi morto em sua própria casa, com ferimentos no crânio, provocados por golpes de madeira, conforme informações do site Acorda Cidade.

A residência da vítima teve a porta arrombada e um cofre foi levado. Na ação, os invasores atearam fogo em um dos cômodos. O homem morava sozinho.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para o processo de necropsia. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade dos suspeitos do latrocínio.

