Idoso é morto a tiros dentro de bar em Vitória da Conquista

Um idoso, de 64 anos, foi asssassinado a tiros na noite da última sexta-feira, 22, dentro de um bar no bairro Felícia, próximo a Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em Vitória da Conquista (distante a 518 km de Salvador).

Segundo informações do site Blog do Anderson, o idoso, que trabalhava no estabelecimento, foi surpreendido pelo atirador, que já chegou no local efetuando disparos.

A SAMU foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar registrou a ocorrência.

A investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

