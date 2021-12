Idoso é morto a tiros ao defender filho em Teixeira de Freitas

Um idoso foi morto a tiros nesta terça-feira, 2, em Teixeira de Freitas (Extremo-Sul baiano), após defender o filho de uma tentativa de homicídio.

A vítima, identificada como Daniel Eugênio dos Santos, de 61 anos, teria se colocado na frente do filho, Leonardo Quaresma dos Santos, de 25, no momento em que um grupo de criminosos invadiu a casa da família. Daniel acabou sendo baleado no rosto, segundo informações do site Liberdade News.

Leonardo também foi atingido na perna e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Ainda de acordo com o site, a polícia suspeita que o alvo do atirador seria o outro filho de Daniel, fisicamente parecido com Leonardo e supostamente envolvido com tráfico de drogas.

O corpo da vítima passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Já Leonardo foi atendido e recebeu alta. A investigação do caso ficou por conta da Polícia Civil.

adblock ativo