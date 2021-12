Idoso é morto a pauladas durante tentativa de roubo na Bahia

Um idoso de 73 anos foi morto durante uma tentativa de roubo na Fazenda Casadinha, em São Gonçalo dos Campos (a 117 km de Salvador). Segundo o site Acorda Cidade, o lavrador Antônio Casimiro Ferreira foi agredido com pauladas dentro do imóvel onde morava com a mulher.

Ela também foi ferida, mas resistiu às agressões. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, 2.

O corpo do homem foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso é investigado pelo delegado André Ribeiro.

adblock ativo