Idoso e filhos são presos suspeitos de estuprar criança de 10 anos em Catu

Foram presos, nesta quinta-feira, 14, três homens acusados de abusar sexualmente de uma criança de dez anos, no município de Catu (distante 95 km de Salvador). Delfino dos Santos, de 72 anos, e seus filhos Florisvaldo e Marivaldo Alves dos Santos, de 23 e 19 anos, respectivamente, tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos.

De acordo com Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, o delegado Henrique Morais, titular da DT/Catu, informou que os abusos ocorreram na localidade Fazenda Flecha, na zona rural de Catu, onde o trio e vítima moravam.

“Tomamos conhecimento do fato quando a garota foi passar as festas de fim de ano com o pai, em Alagoinhas. Ela relatou os abusos para a madrasta e apontou os autores”, explicou o delegado.

O estupro ficou constatado depois da denúncia, quando a vítima foi submetida a exames periciais. Durante audiência, Delfino teve a prisão revogada por estar se recuperando de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), sofrido recentemente. Já Florisvaldo e Marivaldo, permanecem à disposição da Justiça.

Outros dois filhos de Delfino, que também são suspeitos de participar do crime, estão sendo procurados.

