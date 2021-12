Idoso é encontrado morto em pousada após utilizar estimulante sexual

Um idoso de 87 anos foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira, 14, em cima da cama de uma pousada, na cidade de Alagoinhas (distante 124km de Salvador).

Segundo informações do Blog do Anderson, o ancião estava acompanhado de uma jovem de aproximadamente 18 anos,que fugiu do local ao perceber a gravidade da situação.

Ainda conforme o blog, o idoso morreu após tomar estimulante sexual. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, ele já estava sem vida.

