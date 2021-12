Idoso é encontrado morto dentro de apartamento em Itabuna

Antônio Nascimento dos Santos, de 65 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 26, em Itabuna (a 426 km de Salvador), no sul do estado. O crime ocorreu dentro da residência em que ele morava, no condomínio Pedro Fontes I, bairro São Roque.

O corpo de Antônio foi encontrado com marcas de tiros e facadas no peito. O idoso trabalhava como comerciante de verduras e atuava na porta do condomínio onde morava.

Segundo informações do Verdinho Notícias, populares afirmaram que o autor do crime teria arrombado o apartamento da vítima e, ao sair, gesticulou um possível sinal de uma facção criminosa. Não há informações oficiais sobre a autoria do assassinato.

Ainda de acordo com a publicação, um vídeo que circula em grupos de Whatsapp afirma que Antônio era suspeito de tentativa de estupro contra uma menor.

