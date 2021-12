Idoso é detido com arma e mais de 50 animais silvestres

José Evangelista Invenção, de 71 anos, foi detido, na tarde da segunda-feira, 24, em Eunápolis (a 647 km de Salvador), suspeito de manter em cativeiro mais de 40 aves silvestres.

Segundo o site Radar 64, o idoso já tinha passagem na polícia pelo mesmo crime. Na residência, localizada na rua Pedro Rosa, foram resgatados 40 canários da terra, um papa-capim, um pássaro preto e um caboquinho, presos em gaiolas.

Ainda de acordo com informações do Radar 64, além dos animais, uma arma calibre 38 também foi encontrada no imóvel. No entanto, o artefato não funcionava devido à ferrugem.

Após ser detido, o idoso pagou fiança de R$ 500 e deve responder em liberdade.

