Idoso é baleado enquanto tira carro de garagem em Planalto

Um homem de 67 anos foi baleado na madrugada desta segunda-feira, 7, enquanto tirava o carro da garagem no município de Planalto (a 470 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu por volta das 4h30, na avenida Landulfo Alves, no centro da cidade.

Segundo o blog dos Santos, a vítima, Nelson Mangueira Filho, foi socorrida para o Hospital Municipal Nilton Ferreira dos Santos. Depois de receber os cuidados médicos, ele foi transferido para uma unidade de saúde em Vitória da Conquista.

Não há informações sobre o estado de saúde do ferido. Conforme o blog, dois homens que teriam cometido com crime fugiram em uma moto. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

