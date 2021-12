Idoso é alvo de atentado em Vitória da Conquista

Um idoso de 68 anos sofreu um atentado em Vitória da Conquista na noite desta quinta-feira, 14, no bairro São Pedro, localizado entre a BA-262 e Anel Rodoviário Jadiel Vieira Matos.

A vítima foi baleada e resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo informações do portal 'Blog do Anderson', uma unidade da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE), registrou a ocorrência. Os suspeitos do ataque e a motivação do crime não foram descobertas. O estado de saúde da vítima não foi divulgado até o momento.

