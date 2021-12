Idoso e adolescente morrem afogados em cidades do interior da Bahia

Ângelo Piazentini, 75 anos, e Edvan Amorim Araújo, 15 anos, morreram afogados nesta terça-feira, 10, em diferentes cidades do interior da Bahia. No primeiro caso, o idoso foi encontrado morto por uma sobrinha na piscina de uma casa de eventos no bairro Recanto do Lago, em Teixeira de Freitas (a 812 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Sul Bahia News, informações iniciais apontam que o homem teria sofrido um mal súbito enquanto nadava. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a homem já estava morta. O caso é investigado pela polícia e os resultados da perícia e da necropsia devem ser entregues em um mês.

O outro afogamento ocorreu na Lagoa da Terra Dura, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O corpo de Edvan foi encontrado boiando por moradores do local e só foi identificado após ser encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda não foram divulgadas informações sobre a causa da morte do adolescente.

