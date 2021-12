Idoso de 92 anos fica ferido após capotar carro em Brumado

Um idoso de 92 anos de idade, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após capotar o carro que dirigia na tarde da sexta-feira, 6, na cidade de Brumado (distante 537 km de Salvador).

De acordo com informações do site 97 News, o acidente aconteceu após o homem colidir o veículo contra um muro. A suspeita é de que o idoso tenha sofrido um mal súbito ao volante e, com isso, perdido o controle da direção.

Ainda segundo o site, o idoso teve várias lesões na cabeça e foi encaminhado para o Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, mas não corre risco de vida.

