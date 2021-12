Idoso de 89 anos é preso por abusar de duas meninas em Aporá

O aposentado José Menezes Lima, de 89 anos, foi preso por abusar de duas meninas em Aporá, a 191 km de Salvador. O crime teria acontecido em 2005 e as garotas teriam 9 e 10 anos. Ele foi preso na terça-feira, 23, por uma equipe da Delegacia Territorial (DT) de Aporá, que cumpriu mandado de prisão, em uma via pública da cidade. A informação só foi divulgada nesta quinta-feira, 25, pela Polícia Civil (PC).

Na época, as duas vítimas contaram à polícia que o idoso fez um convite para que elas fossem à sua residência, onde, após chegar, começou a tirar as roupas e pedir para que também fizessem o mesmo, acariciando-lhes as partes íntimas. Para que não contassem nada a ninguém, ele deu dinheiro para que comprassem doces.

José cumpriu pena de doze anos, em Salvador, por ter assassinado a própria mulher. Ele foi encaminhado à carceragem da DT/Alagoinhas, onde aguardará transferência para o Presídio de Feira de Santana.

adblock ativo