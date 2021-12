Idoso de 80 anos é assassinado a tiros e machadada em Caravelas

Um homem de 80 anos foi encontrado morto no sítio Gota D'Água, no distrito de Nova Tribuna, em Caravelas (a 844 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Sul Bahia News, Evanir Gomes foi atingido na cabeça por quatro tiros a queima-roupa, após ter sido golpeado por uma machadinha.

O corpo foi achado pelos vizinhos nesta quinta-feira, 12, na sala da casa. A vítima – que morava sozinha após a morte do filho adotivo em 2017 e a mudança da esposa para o estado do Espírito Santo – era considerada uma pessoa boa e tranquila pela comunidade.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

