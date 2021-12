Idoso de 75 anos morre vítima de meningite em Itabuna

Manoel Ferreira de Oliveira, de 75 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 31, vítima de meningite bacteriana, no Hospital Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.

O idoso, que era morador do distrito Areia, no município de Jussari, deu entrada no Base na última terça-feira, 29, após apresentar um quadro grave de otite (infecção no ouvido) e desorientação.

A suspeita de meningite foi logo acatada pela equipe médica. Após os exames, a suspeita foi confirmada. Manoel recebeu tratamento à base de de antibióticos, mas não resistiu.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o último caso de meningite registrado naquela cidade ocorreu há dois anos, também na zona rural. A secretaria informou, ainda, que todas as pessoas que tiveram contato com o idoso já foram medicadas e estão sob monitoramento.

