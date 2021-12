Idoso de 70 anos é preso com armas em Glória

Um idoso de 70 anos foi preso com armas na noite desta quarta-feira, 26, no povoado de Brejo do Burgo, zona rural da cidade de Glória (a 475 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Manuel Pereira Xavier foi flagrado com um revólver calibre 38, marca Taurus, uma espingarda calibre 32, marca CBC, mais 16 munições e quatro cartuchos.

A polícia chegou até a casa onde o material estava escondido após uma denúncia anônima.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Manuel foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) local.

