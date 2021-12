Idoso de 64 anos é preso com drogas avaliadas em R$ 3 mil em Carfarnaum

Um idoso de 64 anos foi preso com cerca de 2 kg de maconha enterrado em sacolas plásticas, no quintal da sua casa, na quarta-feira, 31, o caso ocorreu no município de Carfarnaum (a 448 quilômetros de Salvador). Identificado como Florisvaldo José Gonçalves conhecido como "Seu Madruga" informou a polícia que a droga é avaliada em R$ 3 mil.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública SSP-BA foi montada pelo Comandante da Cipe Sémiarido marjor Calos Maltezem, em parceira com a 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Irecê) e com o 7º Batalhão da Polícia Militar, uma "Operação Intensificação" de prevenção e redução do tráfico de drogas na região e com ajuda de denúncias conseguiram localizar a droga escondida.

Florisvaldo foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Carfanaum, e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

adblock ativo