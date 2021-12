Idoso cai em cisterna e está preso há nove dias no local

Um idoso de 77 anos está preso em uma cisterna há nove dias em Rio Real (a 205 km de Salvador). Familiares da vítima informaram que ele fazia reparos no reservatório quando parte da estrutura cedeu e o deixou preso. O incidente ocorreu no dia 20 de janeiro, mas até esta sexta-feira, 29, ele ainda permanece no local.

Familiares e bombeiros não sabem se o idoso sobreviveu a queda, já que ele não respondeu a nenhuma das vezes que foi chamado. Bombeiros de Alagoinhas e Feira de Santana, cidades que ficam na região de Rio Real, trabalham no resgate, mas enfrentam dificuldade para alcançar a vítima.

Os bombeiros de Feira de Santana disseram que as tentativas de resgate não tiveram êxito, já que ocorreram novos desmoronamentos no local. Diante da dificuldade, eles decidiram acionar o Grupo de Resgate e Estrutura Colapsada de Salvador, especializada nesse tipo de ação e que possuem equipamentos apropriados para o socorro nesse terreno.



Contudo, não há previsão de quando essa equipe chegará em Rio Real. A assessoria dos Bombeiros informou que ainda nesta sexta enviará uma nota e que a Defesa Civil da Bahia assumirá o comando do caso.

