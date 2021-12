Idoso agredido tem morte cerebral em Feira de Santana

Foi confirmada na terça-feira, 27, a morte cerebral de Jaime da Rocha Silva, de 83 anos, que foi agredido por um homem no último dia 12, no município de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

O suspeito de praticar o crime é Tarcízio de Oliveira Batista, 32, que se apresentou à polícia na última sexta-feira, 23. Ele estava com a prisão preventiva decretada e foi levado ao Presídio Regional de Feira de Santana. Segundo a família da vítima, Tarcízio é usuário de drogas.

Já a família de Tarcízio alegou que o suspeito possui problemas mentais, a polícia ainda analisa os documentos que comprovariam a condição de saúde dele.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, o idoso estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da região.

O Caso

Jaime da Rocha Silva foi agredido no bairro Capuchinhos, no dia de seu aniversário. Ele estava indo ao mercadinho comprar um ingrediente para o bolo. Câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

A filha da vítima, Mônica Domingues Rocha, informou ao Acorda Cidade, no dia 15 deste mês, que o estado de saúde do pai era grave, ele teve um edema cerebral grande, hemorragia intracraniana, além de falência dos órgãos devido à agressão.

