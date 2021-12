Idosa presa por não pagar pensão pode ser liberada esta 6ª

A lavradora Benedita Conceição dos Santos, 63 anos que está presa na delegacia de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa (a 813 km de Salvador) sul da Bahia, desde o dia 10 por não pagar a pensão alimentícia dos dois netos, pode ser liberada a qualquer momento. O motivo é que o advogado da idosa, Mozart Soares conseguiu fazer um acordo com a mãe das crianças, que aceitou o pagamento de R$ 2 mil. O pedido foi enviado para a juíza substituta da Vara de Família, que deve analisar o pedido.



A idosa foi detida no fim da tarde do dia 10 atendendo um mandado de prisão expedido pelo juiz Willian Bossaneli, titular da Vara de Família, que determinou a prisão pelo prazo de 60 dias ou até que ela efetuasse o pagamento de R$ 4.417,36 referente aos meses de pensão em atraso.



"Cumprimos o que a justiça determinou. Ela nos disse que estava desempregada por isto não pagou, mas a justiça tem que garantir o direito das crianças de se alimentar. Não vou fazer juízo de valores, apenas cumprir com o que determina a lei", afirmou o delegado Samuel Martins Neto.



Na delegacia, a idosa afirmou que o filho pagava a pensão, mas ficou desempregado e ela começou a pagar, mas a colocaram na justiça e lá ela informou que só pagaria até quando estivesse trabalhando. "Sai do serviço e não tive como pagar. Eles sabiam disto", disse Benedita Conceição em entrevista a um site da região.



Benedita está desempregada e divide uma casa em um local humilde do distrito com o companheiro Valdemar da Paz, de 79 anos e uma neta. "Sou aposentado e não tenho condições de nada, apenas dá para comprar os remédios e um pouco de comida. Como vou pagar um valor deste", afirmou o companheiro da idosa.



O valor de R$ 2 mil, segundo o advogado, foi reunido entre familiares e amigos, já que a família não tem condições financeiras de assumir o débito. O acordo, feito com a advogada da mãe das crianças que não foi identificada, foi para o pagamento de R$ 2 mil e substituição do processo colocando como réu o filho de Benedita, Jailson do Santos, pai das crianças. "Já entramos com o pedido agora é aguardar a decisão da juíza. Se ela homologar, a prisão é revogada e dona Benedita estará livre. Eles são sem condições financeiras. Estou fazendo a defesaa dela de graça, por amizade, pois ela não tem condições de pagar" informou o advogado.



Dona Benedita ficou responsável pelo pagamento de pensão alimentícia em 2013, quando a justiça não conseguia localizar o pai das crianças. Ele mora no Rio de Janeiro e veio para Nova Viçosa tentar resolver a situação da mãe. "Assumi o débito por algum tempo, mas depois fiquei desempregado. Sei que o pai deve ter responsabilidade com seus filhos, mas a mãe deles deve entender. Vou tentar um acordo com ela, já que voltei a trabalhar", frisou.



A reportagem de A TARDE tentou falar com o juiz William Bossaneli que assinou o mandado de prisão, mas foi informada que o mesmo está de férias.

