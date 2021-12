Idosa morre e outras 4 pessoas ficam feridas em acidente

Uma mulher de 61 anos morreu e mais quatro pessoas ficaram feridas após um capotamento na BR-420, no município de Ubaíra, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 6h desta terça-feira, no povoado de Jenipapo.

Segundo o cabo Carlos Penine, do 14° Batalhão de Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus, Maria da Conceição de Jesus chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Ubaíra, mas não resistiu aos ferimentos. Ela sofria de problemas cardíacos.

O marido dela, Antônio Luiz Barbosa, assim como Izael de Jesus Almeida, que conduzia o veículo, e outras duas pessoas da mesma família também foram levados para a unidade hospitalar com ferimentos leves. Não há informações se eles já receberam alta médica.

Segundo a polícia, o motorista teria pedido o controle do veículo (um Celta branco) em uma curva e capotado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar uma perícia no local.

