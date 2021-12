Idosa morre dentro de aeronave no aeroporto de Conquista

Uma mulher de 74 anos morreu após passar mal dentro de uma aeronave no aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, em Vitória da Conquista (a 541 km de Salvador), na tarde deste domingo, 13.



Segundo o 7º Grupamento de Bombeiros, a vítima estava acompanhada do esposo, de uma filha e de um neto em um voo da Passaredo, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



A idosa sofreu um mal súbito logo após embarcar na aeronave, que ainda estava em solo. A mulher ainda recebeu atendimento de uma equipe de socorro, mas não resistiu e morreu no local. A Polícia Federal (PF) foi acionada para realizar o levantamento cadavérico.



Aos bombeiros, familiares da vítima, que são da cidade de Ibicoara, relataram que a idosa sofria de problemas respiratórios e viajava para realizar um tratamento.

