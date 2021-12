Idosa morre atropelada por adolescente em rodovia baiana

Uma idosa morreu nesta quinta-feira, 15, após ser atropelada por um adolescente de 17 anos, no município de Luís Eduardo Magalhães, a cerca de 950 km de Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, Erotilde Barreto de Oliveira, de 70 anos, tentou atravessar a pista na BR-242, em um trecho do perímetro urbano do município, quando foi atingida pelo veículo que pertencia à mãe do adolescente.

Ele chegou a prestar socorro à vítima, que foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

O adolescente foi apreendido pela polícia e levado para a delegacia do município. Ainda não há informações sobre a velocidade do veículo, que também foi apreendido, no momento do acidente.

