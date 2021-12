Idosa morre atropelada no oeste da Bahia

A idosa Josefa Silveira de Jesus, 65 anos, morreu atropelada na madrugada desta segunda-feira, 9, na BR-020, nas imediações de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ela foi atingida por um caminhão.

De acordo com o Blog do Sigi Vilares, o caminhoneiro teria dito que a idosa estava deitada na estrada no momento do acidente. Ele alegou que só percebeu a presença da vítima quando se aproximou de Josefa. O motorista disse que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar que o caminhão passasse por cima da idosa.

Há suspeita que a vítima já tinha sido atropelada por outro veículo antes e por isso estava deitada na via. Também é investigado se ela cometeu suícidio. Um neto também teria dito que a avó acordou dizendo que iria morrer, mas que ele a colocou de volta para casa. Contudo, a idosa conseguiu sair novamente.

