Idosa morre após veículo colidir com caminhonete na BA-142

Uma idosa morreu durante um acidente de trânsito na BA-142, trecho entre os municípios baianos de Anagé e Tanhaçu (distante 483 Km de Salvador), na tarde da última quinta-feira, 4. O acidente ocorreu após um veículo modelo pick-up e uma caminhonete colidirem frontalmente.

Segundo informações do Blog do Anderson, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro as vítimas. Não há informações sobre quantos pessoas estavam envolvidas no acidente.

Populares tentaram ajudar até a chegada do Samu e da polícia | Foto: Reprodução | Blog do Anderson

