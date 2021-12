Idosa morre após ser atropelada na BR-116

Uma idosa de 65 anos morreu na noite desta terça-feira, 30, após ser atropelada por um carro no km 424 na BR-116. O acidente foi na altura da avenida Eduardo Fróes da Mota no anel de contorno do bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador)

Josefa Alves da Silva não resistiu aos ferimento e morreu ainda no local, segundo informações do site Acorda Cidade.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) encaminhou o corpo para perícia. O caso é investigado pela polícia.

