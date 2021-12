Idosa morre após ser atropelada em Feira de Santana

Uma idosa e uma criança foram atropeladas na manhã desta quarta-feira, 14, em Feira de Santana, à 117 km de Salvador.

Segundo informações do site Acorda Cidade, uma idosa e uma criança tentavam atravessar a Avenida Eduardo Fróes da Mota no momento do acidente. A idosa não resistiu e a criança foi levada para o Hospital da Criança, na cidade.

Ainda segundo o site, João Paulo Pereira, filho da vítima, informou que ela estava indo com a neta para pagar algumas contas. De acordo com ele, a mãe costumava fazer sempre o mesmo trajeto e tinha o hábito de atravessar no local onde aconteceu o acidente. Ele informou que a criança está fora de perigo e passa bem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que atropelou a mulher e a criança, dirigia um carro de passeio e disse que tentou frear para evitar o acidente, mas não conseguiu.

