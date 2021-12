Idosa morre após ser atacada por Pitbull

Uma idosa de 85 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça Pitbull em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Dejanira Maria de Oliveira era vizinha dos proprietários do cão. Ela foi mordida, neste domingo, 24, ao imóvel onde o animal morava.

Ela foi atacada no pescoço e não resistiu aos ferimentos. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas já encontrou a vítima morta.

No momento do ataque estava chovendo e Dejanira portava um guarda-chuva. A suspeita é que o cão não reconheceu a idosa. De acordo com o site Acorda Cidade, a polícia acredita que a dona do cachorro não deve responder por homicídio culposo, já que o animal estava preso e a vítima que entrou na casa sem avisar.

adblock ativo