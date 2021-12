Idosa morre após colidir moto em lateral de carreta na BR-242

Uma mulher de 60 anos morreu no último domingo, 17, durante um acidente envolvendo a moto que conduzia e uma carreta que transportava soja, , na BR 242, em Luís Eduardo Magalhães - Oeste da Bahia.

Segundo informações do Blog do Marcelo, a vítima, identificada como Maria Brito Maciel, tinha saído para comprar pão no momento da tragédia. Ao perceber a movimentação de pessoas no local, o marido de Maria se aproximou e percebeu que se tratava de sua esposa.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima já se encontrava sem os sinais vitais. Ainda segundo o blog, o motorista do caminhão relatou que passava pela rodovia quando a motocicleta apareceu e colidiu na lateral do veículo.

adblock ativo