Idosa morre após casa pegar fogo em Feira de Santana

Uma idosa morreu durante um incêndio dentro da casa onde morava, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), na madrugada desta terça-feira, 7. De acordo com o site Acorda Cidade, Maria Helena Nascimento de Andrade, 67 anos, morava sozinha no condomínio Solar das Gaivotas, no bairro Parque Ipê.

A suspeita é que um ventilador pegou fogo, provocando o incêndio no imóvel. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local e conseguiram controlar as chamas. Outras casas não foram atingidas pelo fogo. Maria Helena tinha duas filhas.

