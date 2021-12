Idosa fica com rosto deformado após ser espancada na Bahia

A idosa Leonilda Zardelon, de 79 anos, foi espancada nesta terça-feira, 11, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 942 km de Salvador). De acordo com o Blog do Braga, a vítima estava em casa quando um homem pediu água. Depois que ela abriu a porta, o rapaz agrediu brutalmente a aposentada com socos no rosto e batendo sua cabeça contra a parede.

Por conta das agressões, a mulher ficou com o rosto deformado. Vizinhos ouviram seus gritos e chamaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que levou a idosa para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A aposentada não conhecia o agressor, que conseguiu fugir. A família dela não soube informar se ele chegou a roubar algum pertence da idosa.

