Idosa é solta após pagamento de pensão dos netos

A idosa Benedita Conceição dos Santos, de 63 anos, que estava presa há 14 dias no município de Nova Viçosa, no sul do estado, por não pagar a pensão alimentícia de dois netos, foi solta na tarde desta segunda-feira, 24.

Ela foi liberada após o advogado dela pagar o valor da dívida de R$ 4.417,36. Uma campanha foi feita para ajudar no pagamento da dívida. Uma Rádio da cidade vizinha, Teixeira de Freitas, pediu doações.

Benedita deixou a delegacia do distrito de Posto da Mata por volta das 17h30, acompanhada de familiares.

A idosa ficou responsável pelo pagamento da pensão após o filho ficar desempregado e não poder assumir o compromisso, mas meses depois ela também ficou sem emprego e não pode mais pagar.

