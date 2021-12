Idosa é presa com drogas, arma e munições na BR-116

Um idosa de 60 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa na noite desta segunda-feira, 12, por volta das 21h30. Ela portava drogas, uma arma e munições e foi detida no km 116 da BR-116, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que divulgou as informações sobre a prisão na manhã desta terça, 13, durante uma vistoria realizada em um ônibus de turismo, que seguia de São Paulo para Bonito de Santa Fé (PB), foi encontrado no compartimento de bagagens uma caixa de papelão com nove tabletes de substância semelhante ao crack, uma pistola calibre 9mm com munições e 50 munições para calibre 38 e 56.

Os policiais identificaram uma idosa, que ainda portava outra caixa enrolada em papel para presente no local de bagagens de mão (em cima da poltrona), com nove frascos de laça perfume.

Segundo a polícia, ao ser questionada, ela informou ter recebido as caixas de uma pessoa desconhecida, no Terminal Rodoviário do Tiete, em São Paulo, e que pretendia levar os volumes para Feira de Santana (BA), desconhecendo quem receberia a encomenda.

A idosa foi encaminhada, juntamente com as drogas, arma e munições para a Delegacia de Polícia Judiciária da região.

