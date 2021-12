Idosa é assassinada a facadas no interior da Bahia

Inês Oliveira Rios, de 70 anos, foi assassinada com golpes de faca na noite do sábado, 2, em Barreiros, distrito Riachão do Jacuípe. Segundo o site Acorda Cidade, a idosa foi morta no interior da casa onde morava

Ainda de acordo com a\ publicação, familiares disseram que o crime ocorreu após uma pessoa entrar na residência para tentar roubá-la.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, mas não resistiu aos ferimentos.

