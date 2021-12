Idosa de São José de Avena procura familiares em Valença

A idosa Valdelice dos Santos da Hora procura por familiares na cidade de Valença, distante 119 quilômetros de Salvador. Em conversa com a delegada Heloísa Simões, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), Dona Valdelice informou que foi registrada aos 14 anos, em Valença, onde viveu algum tempo, mas perdeu os documentos.

Além disso, ela disse que tem uma filha chamada Edimeia e um irmão, Luciano dos Santos da Hora, mas não se lembra há quanto tempo perdeu o contato com eles. A anciã esteve, na manhã desta sexta-feira, 1º, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhada de dois vizinhos, que resolveram ajudá-la.

Valdelice sofre de mal de Parkinson, reside há 18 anos no distrito de São José de Avena, no município de Itanagra, e também sofre de problemas mentais. Um caroço no pescoço de Valdelice, proveniente de uma queda, tem preocupado os vizinhos, que lhes dão assistência alimentar, informou a Polícia Civil.

De acordo com a delegada, as informações levantadas sobre a mulher foram encaminhadas para a 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) em Valença, para que sejam realizadas diligências na cidade, na tentativa de localizar familiares da idosa.

