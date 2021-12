Idosa de 87 anos morre após ser arremessada de carro na BA-263

Uma idosa de 87 anos morreu após ser arremessada para fora de um veículo no trecho que liga o município de Itapetinga a Itororó. O acidente ocorreu na BA-263, na noite deste domingo, 24, por volta das 21h.

De acordo com informações do site Vitória da Conquista Notícias, Leonidia Maria de Jesus estava um carro modelo Fiat Uno com outros quatro integrantes da mesma família no momento em que um cavalo surgiu na pista. Ao tentar desviar do animal, o condutor Fabrício Ferreira Costa Franklin perdeu o controle do veículo, que capotou várias vezes.

Ainda de acordo com o site, uma guarnição do 4º Pelotão da Polícia Militar e uma equipe da Guarda Municipal de Itororó realizam os primeiros socorros ao condutor, a Juliana Rodrigues e a Fabiane Ferreira Costa.

Um outro parente que não teve a identidade revelada não sofreu ferimentos.

