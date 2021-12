Idosa de 85 anos morre após ambulância colidir na BR-116

Uma mulher de 85 anos, que estava dentro de uma ambulância, morreu após o veículo onde estava ter colidido no fundo de um caminhão. O acidente foi no Km 463 da BR-116, trecho do distrito de Governador João Durval, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 10, por volta das 2h15. Não há informações se Judite Ângelo de Oliveira estava sendo transferida para alguma unidade de saúde. Também não há registro de outros feridos.

O corpo de Judite foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo