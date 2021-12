Idosa de 66 anos é assassinada com tiro na cabeça pelo ex-marido

Uma funcionária da Câmara Municipal de Feira de Santana, identificada como Marieta Ribeiro Moreira, 66 anos, foi morta pelo companheiro na manhã desta segunda-feira, 29. O crime aconteceu em uma chácara no bairro Baraúna.

Segundo informações do site Acorda Cidade, Marieta foi assassinada com um tiro na cabeça pelo seu marido, Paulo Lima Xavier, 66 anos, que se suicidou logo em seguida. A arma usada no crime foi um revólver calibre 38.

A polícia informou que Paulo teria disparado um tiro na cabeça de Marieta e, em seguida, se afastou para outro cômodo e disparou outro tiro em si póprio. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por brigas de relacionamento, como relatou o neto do casal. Ele ainda contou que Paulo estava sofrendo de depressão devido a descoberta de um câncer, então o relacionamento estava conturbado.

A arma apreendida no local do crime foi encaminhada para a perícia e os corpos foram dirigidos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

