Idosa de 61 anos é assassinada na porta de casa em Eunápolis

Edite Barbosa Souza, 61 anos, foi morta a tiros na manhã desta terça-feira, 25, em frente à sua residência na cidade de Eunápolis (a 662 quilômetros de Salvador). A vítima, que inicialmente foi identificada como mãe de santo, morreu no local.

Conforme informações do Site Radar 64, dois homens chegaram em uma moto Honda Pop, bateram na porta da vítima e dispararam contra ela, que foi atingida nas costas ao tentar fugir.

A idosa morava com os filhos e o marido no mesmo local onde realizava as consultas espirituais para a população.

Os familiares de Edite informaram que ela não tinha envolvimento com os criminosos. Eles também não acreditam que o caso tenha relação com o seu trabalho.

