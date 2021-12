Identificado suspeito de matar cinco pessoas em Maiquinique

Edson Valdir Souza Silva, o “Valdir”, foi identificado pela polícia nesta sexta-feira, 28, como suspeito de cinco assassinatos ocorridos no município de Maiquinique, a 580 km de Salvador. Segundo a polícia, ele é o braço-direito de Jasiane Silva Teixeira, a "Dona Maria", a dama de copas do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Uma operação realizada pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) foi deflagrada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na fazenda de Valdir, no município de Jordânia, em Minas Gerais. O local estaria sendo utilizado como esconderijo da quadrilha, mas os criminosos já haviam fugido. Ele continua sendo procurado.

De acordo com o delegado Roberto Júnior, as investigações empreendidas pela Coorpin/Itapetinga e pela Delegacia Territorial (DT/Maiquinique), informaram que as mortes das cinco pessoas foram motivadas pela disputa do comércio de drogas na cidade do sul da Bahia.

