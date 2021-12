Iceia passará por reforma para sediar encontro internacional de Educação

O antigo Colégio Iceia, situado no bairro do Barbalho, em Salvador, passará por uma ampla reforma física. A unidade da rede estadual ganhará o Centro de Formação e Eventos, onde será realizado, de 4 e 8 de junho, a 19ª edição do Encontro Internacional Virtual Educa.

A programação será apresentada nesta segunda-feira, 7, às 14h, no Salão dos Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e contará com a presença do governador Rui Costa. O investimento é de cerca R$ 4 milhões

Com uma área total de aproximadamente 29 mil metros quadrados, cinco pavilhões e 45 salas de aula, o Isaías Alves completará 182 anos de fundação, em 2018. A reforma prioriza a estrutura de concreto (vigas, pilares e lajes).

Estão incluídas a recuperação de toda a cobertura (telhados); substituição de pisos das salas e em outras áreas, com cerâmicas de alta resistência; reforma do teatro, dos sanitários, dos vestuários; das quadras, do ginásio de esporte e da piscina coberta; restauração das esquadrias (madeira e metálica); troca de toda a parte elétrica e reparos na hidráulica, além de pintura interna e externa total.

